Asturienne, enseigne du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, spécialisée dans les solutions de toiture et matériaux de couverture et leader sur le marché français de la distribution du Zinc et de la fenêtre de toits Velux affirme son rôle majeur sur son secteur.

Historiquement axé sur le Zinc et les métaux de couverture, Asturienne a su s’adapter aux évolutions des modes constructifs en se positionnant désormais sur des marchés tels que l’isolation, l’étanchéité et le bardage en proposant des produits avec des partenaires industriels de référence.

Leur ambition est d’être la référence du négoce de couverture et aider leurs clients à progresser dans leur métier. Pour cela ils s’appuient sur ses 3 engagements :

Stock

Expertise

Services

Les 500 collaborateurs Asturienne partagent le même esprit de satisfaction du client. Disponibles, attentifs, réactifs, ils mettent tout en œuvre pour vous accompagner dans la réussite de vos chantiers de couverture en zinc, tuile, ardoise, de bardage, façade ou encore isolation ou étanchéité.



Régulièrement formés aux métiers et produits de la toiture, ils partagent avec vous conseils et expertise sur les produits, les techniques, les nouveautés, etc.



Avec plus de 60 agences et 11 ateliers de façonnage et pliage des métaux (zinc, aluminium, inox, acier), le réseau continue régulièrement de se développer.