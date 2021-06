ATEA LIGHTING : 30 ans d'éclairage architectural

Aujourd'hui, l'éclairage fait partie intégrante de l'architecture, permettant de recréer des lignes structurelles et de redéfinir les espaces.

Au cours des dernières années, les sources et équipements d'éclairage ont connu un développement technologique important en termes de performances et d'économie.

De plus, de nouveaux moyens de développement à la disposition des concepteurs ont révolutionné les méthodes de travail et la capacité de production. Jour après jour, ATEA intègre ces nouveaux outils dans sa volonté de fusionner la recherche esthétique avec la technologie dans le cadre de l'éclairage.

