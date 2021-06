ATELIER FG : Couture d'ameublement

Passionnée et passionnante, Frédérique Guérin est une artiste attachante dans le petit monde de la couture d'ameublement. Après un parcours classique et riche en rencontres, lui assurant l'apprentissage d'un savoir-faire de haute qualité, Frédérique se lance en 2005 et crée son propre atelier de haute couture d'ameublement.

Le ton est donné : un atelier-concept où la réalisation soignée est toujours le résultat d'une réflexion artistique en amont. Amoureuse de l'objet et de la matière, elle transforme une idée, une envie, en réalité magnifiée.

Elle vous accompagne dans tous vos projets : confections ou créations, style classique ou contemporain. Particuliers, entreprises, architectes et décorateurs, collaborent avec Frédérique pour donner vie aux appartements, maisons, bureaux et lieux insolites.