ATIB : Aéraulique • Thermique Industrie • Bâtiment

Spécialisés depuis 1973 dans la fourniture d’équipements de ventilation, nous sommes appliqués à améliorer la performance des installations tout en garantissant la qualité de l’air.

Notre offre diversifiée de produits et systèmes innovants répond aux exigences de chaque domaine d’application : traitement de l’air, diffusion, ventilation mécanique, extraction cuisine, protection incendie, filtration et épuration de l’air.

Fort de 46 ans d’expérience, nous mettons notre savoir-faire au service de l’ensembles des secteurs d’activités : tertiaire, industriel, logements collectifs et individuels.

Les solutions à apporter doivent faire preuve de rigueur, d’expérience et de fiabilité !

Notre concentration régionale vous apportera : services et conseils, expériences et fiabilités, accompagnements et disponibilités.

Toute l’équipe ATIB se tient à votre disposition pour appréhender ces perspectives.

La maîtrise de la qualité de l'air devient aussi préoccupante que la performance énergétique !

Nous passons en moyenne 85 % de notre temps dans des environnements clos, où l'air y est malheureusement plus pollué qu'à l'extérieur. Les bâtiments d'aujourd'hui sont de mieux en mieux isolés. Un bienfait pour l'environnement et la facture énergétique mais qui nous expose à de multiples sources de pollution.

Un adulte inspire en moyenne 10 000 litres d'air par jour !

Pour éviter que la qualité de l'air ambiant ne diminue, il faut ventiler : assurer un apport d'oxygène, évacuer les substances irritantes, la chaleur, les micro-organismes ou les odeurs.

Pour le bien-être de tous, nous faisons de la qualité de l'air intérieur notre préoccupation majeure.

Le savoir-faire d’ATIB :