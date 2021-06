AUBOUEIX - ETS

AUBOUEIX : Casques de protection pour le Bâtiment, les Travaux Publics et l’Industrie

Spécialisés dès notre création en 1951 dans la conception et la fabrication d’Equipements de Protection Individuelle, nous proposons une gamme de casques de protection couvrant la majorité des risques rencontrés dans les divers métiers du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie.

Tous nos produits sont de conception et de fabrication 100% française.

Notre savoir-faire technique associé à notre système d’assurance qualité, contrôle et suivi de fabrication, nous permet de distribuer des produits fiables et performants, conformes aux normes européennes et au nouveau Règlement UE 2016/425.

Le savoir-faire d’AUBOUEIX :