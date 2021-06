AUGIER ENERGY : Transformer l’énergie pour un monde durable

Installé dans l’Eco-vallée, moteur économique de la Métropole Nice Côte d’Azur, à 10 minutes de l’Aéroport International de Nice, AUGIER ENERGY est le grand spécialiste mondial du transport et de la gestion de l’énergie en moyenne tension sur des distances pouvant aller jusqu’à 50 kilomètres.

La conception et la fabrication de nos produits et systèmes sont reconnus pour leurs innovations et leur fiabilité. Une clientèle internationale trouve chez AUGIER des réponses adaptées et performantes à tous les projets d’alimentation électrique.

Nos produits sont conformes aux normes Européennes et Internationales et l’entreprise s’inscrit dans une démarche qualité constante. Détentrice de la norme ISO 9001 depuis 1995, elle garantit à ses clients un produit, un service conforme à leurs besoins mais aussi aux exigences légales et réglementaires applicables.

AUGIER s’engage dans une démarche RSE dans le but de respecter les principes du développement durable : réduire les impacts environnementaux, favoriser le droit social et le dialogue.

Répartir l’énergie dans une centrale nucléaire, amener l’énergie auprès de bassins aquacoles éloignés, alimenter des pompes ou des capteurs sismiques sur des sites pétroliers, sont des exemples où la technologie adaptée par AUGIER est la solution la plus efficace et sécurisée.

Le savoir-faire d’AUGIER :