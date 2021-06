AUTEXIER : Fabricant et fondeur de robinetterie française

Fondée en 1909, AUTEXIER est spécialisée dans la fabrication de robinetterie industrielle, pétrole et marine en alliages résistants à la corrosion.

AUTEXIER propose une gamme de produits en Bronze & en Cupro-Aluminium répondant aux normes internationales de matériaux et de fabrications (ANSI, ASA, ASTM, DIN, ISO, JIS…)

AUTEXIER intègre sur son site l’ensemble des moyens industriels :

Etudes & développements

Outillage

Fonderie

Mécanique, Usinage

Montage

Essais & Contrôles

Tarage

Au-delà des produits standards, AUTEXIER étudie et développe des applications spécifiques de robinetterie adaptées aux besoins de sa clientèle. Notre démarche répond aux normes d’assurance qualité ISO et aux directives CE.

Notre force est notre capacité à réagir grâce à un site unique intégrant tous les moyens de production, notre fonderie intégrée permet la maîtrise d’un alliage de haute résistance : le Cupro-Aluminium.

Cette entreprise familiale de « 30 personnes » offre une large gamme de produits de la soupape de sécurité, la vanne, la vanne à boisseau conique, la vanne à boisseau sphérique, le robinet de pont, le clapet anti-retour, les brides et toute sorte de produits liés au marché du robinet : vous pouvez consulter nos produits sur www.autexier.fr

Partenaire de la marine Nationale française et la Direction de la construction navale (NAVAL GROUP) de la France, de TOTAL et biens d’autres. Doté d’une dynamique département des ventes France / Export et une équipe technique qui répond aux attentes de ses clients, AUTEXIER, Fabricant Français, a la volonté d’innover.

Si vous recherchez un partenaire dans le marché des vannes industrielles, de la Marine et Oil & Gas, Nous sommes là pour vous !

Le savoir-faire d’AUTEXIER :