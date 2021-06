AV COMPOSITES, leader européen dans la fabrication de panneaux sandwich isolants pour les domaines de la véranda, de la fermeture, du bâtiment, de l'industrie et des loisirs.

La société AV COMPOSITES a été créée en 2005 par son dirigeant Vincent Aprin et Fabrice Gravier suite à un concours organisé par le Ministère de la Recherche et de l'Industrie ainsi que d’OSEO (Anvar), pour lequel elle a été lauréate et a également reçu des prix.

AV COMPOSITES est une SAS avec un capital de 396 001 euros qui a fait progresser de manière constante son chiffre d’affaires les 5 premières années, et en 2015 AV COMPOSITES s'est fixée comme objectif de doubler son CA à 5 ans pour atteindre plus de 10M€ en 2018 (Une implantation Nationale avec un développement international).

Depuis 2008, AV Composites continue à investir dans l'agrandissement de son site industriel.

Avec 3 lignes de production en semi-continues, permettant d'assurer une grande souplesse et une excellente productivité, AV COMPOSITES a, à ce jour, une capacité de production de :

en un poste 1620 m²/ jour soit 356 000 m² par an

en deux postes 2430 m²/jour soit 534 000 m² par an.

AV COMPOSITES, est une société à la pointe de l'innovation avec plusieurs brevets déposés par an.

Ses compétences techniques lui permettent de réaliser près de 3000h de R&D par an.

La société AV COMPOSITES possède une large gamme de différents produits afin de répondre aux exigences techniques dans tous les domaines concernés.

Le savoir-faire d’AV COMPOSITES :