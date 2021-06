AVM MENUISERIES : Toutes les menuiseries, pour touts les styles de vie.

Depuis plus de 60 ANS AVM stimule le développement commercial de ses partenaires à travers des actions fortes et un engagement de service permanent.

Notre présence est nationale grâce à un soutien commercial terrain et nos administrations des ventes est spécialisées par famille de produits.

AVM fabrique des menuiseries extérieures et intérieures certifiées et reconnues pour leurs qualités et leur fiabilité dans le temps. Notre savoir-faire est multi spécialisé en neuf comme en sur-mesure.

Nous avons une gamme complète dédiée à la rénovation bénéficiant des critères de réduction d’impôts.

AVM développe et propose des menuiseries techniques au design fluide, moderne, lumineux, tout en respectant le savoir-faire traditionnel.

Notre politique de recherche et développement est soulignée par la nécessité esthétique.

Notre volonté est de satisfaire les exigences du grand public comme celles des professionnels.

AVM place l’éco-conception au cœur de sa stratégie de développement pour afficher des performances dans sa démarche environnementale.

Pour orienter ses innovations, AVM est en permanence à l’écoute des prescripteurs, attentif aux souhaits des clients et exerce une veille technologique.

Le savoir-faire d’AVM :

FENÊTRES :

Aluminium STYLIUM

Aluminium Coulissant STYLIUM

Aluminium Coulissant JH-35

PVC ZENDOW

Volet-roulant THERMOBLOC

Volet-roulant OPTIBLOC



PORTES INTÉRIEURES :

Portes vitrées Modulight

Technidecor

Inserts aluminium

Postformées et Matricées

Finitions

Huisseries



PORTES D’ENTRÉE :

Acier – STEELDOOR

PVC – ZENDOOR

Aluminium – STYLIUMDOOR



PORTES TECHNIQUES :