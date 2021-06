B&K TECHNOLOGIES - NIVOGRAPHIK

B&K TECHNOLOGIES : Etudes et Réalisations Electroniques

Grâce à notre expérience, notre sérieux et notre approche orientée résultat, nous avons la chance de travailler avec de nombreux clients d'exception depuis plus de 20 années.

Fondée en 2000, la Société B&K TECHNOLOGIES est née de la restructuration des Sociétés Pratex Électronique, B&K Electronics.

Forte de multiples expertises dans des domaines variés liés à l’électronique et les télécommunications B&K TECHNOLOGIES assure l’accompagnement de vos projets, la conception, la mise en œuvre et l'industrialisation.



Spécialisée dans les productions d'ensembles et de sous-ensembles électroniques, B&K TECHNOLOGIES est le partenaire indispensable de vos projets.

L'expérience de nos collaborateurs, plus de vingt années, dans les domaines variés de l'électronique et des Télécommunications sont un gage d'expérience et de collaboration fidèle et durable.

Votre projet bénéficie ainsi d'une industrie performante appuyée par un réseau diversifié d'entreprises, ces entreprises ont pu, ainsi grâce à leur souplesse et à leur réactivité, jouer la carte de la diversification et de la qualité



Notre réseau d'entreprises spécialisées couvre ainsi l'essentiel des activités de la filière Electronique.

Le savoir-faire de B&K TECHNOLOGIES :

ETUDE – DEVELOPPEMENT

Ingénierie Electronique, Mécanique et Intégration

Conception et Implantation de circuits imprimés

Calculs de charges thermiques

Aide à la conception et la Définition de produits

Tests et Testeurs

Dossier d'industrialisation et spécifications

Dossier de certification et/ ou d’agrément

Suivi de certifications

PROTECTION

Cartes tous types de composants

Traditionnel - CMS

Fabrication de circuits Imprimés

Prototypes

Délais Courts

Sous-ensembles et Ensembles Electroniques

Câbles et Cordons

Connectique

ETUDE - MECANIQUE

Plans et Modélisation 3D

Design d’Intégration

Suivi en Production

APPROVISIONNEMENTS