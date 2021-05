B27 (ARCHIMEN)

B27 : Bureau d'études et ingénierie éco-innovante

Les 137 ingénieurs et experts de B27 accompagnent les donneurs d'ordre dans la concrétisation de leur projet par une ingénierie responsable, citoyenne et innovante fondée sur une vision transversale, multispécialisée, numérique et éco innovante.

Convaincue que l’intelligence collective est un levier de progrès sociétal, technologique et environnemental, l’équipe B27 place la transdisciplinarité au cœur de son approche méthodologique. Innovation, qualité, rigueur et agilité fondent l’engagement de nos collaborateurs sélectionnés autant pour leur exigence technique que pour leur esprit d’écoute, d’analyse et d’empathie.

Réunissant au sein d’un même bureau d’études plus de 15 spécialités d’ingénierie appliquées à chacun des secteurs de la construction, B27 se donne pour ambition d’être le bureau d’études avec qui il est tout à la fois le plus simple et le plus productif de travailler.

Pionnier de l’ingénierie collaborative, les 137 collaborateurs de B27 constituent une des plus riches ressources d’expertises mise à la disposition des donneurs d’ordre.

Placée sous la responsabilité d’un interlocuteur unique qui vous est dédié, l’équipe d’ingénieurs, d’urbanistes, d’économistes, de spécialistes du numérique, de paysagistes, d’AMO s’engage à relever chacun de vos défis en partageant pour vous l’expérience acquise sur plus de 5 000 projets réalisés.

Focalisés sur l’innovation et l’éco-conception, mais aussi sur le pragmatisme et l’efficacité, les collaborateurs du bureau d’études B27 unissent et partagent leurs savoir-faire pour déterminer des solutions centrées sur la création de valeur la plus pertinente pour votre projet.

CHIFFRES CLÉS

137 Collaborateurs

12 Agences

15 M€ CA 2019

5247 dossiers traités

23 Labels obtenus

460000 m² Chantiers en cours

861 Dossiers ICPE traités

53000 m² Maquettes BIM en cours

Le savoir-faire de B27 :