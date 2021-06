BABCOCK WANSON est un fournisseur international majeur d’équipements et de solutions de chaufferie industrielle.

Fort de plus de 100 ans d'expérience, BABCOCK WANSON est un fournisseur international majeur d’équipements et de solutions de chaufferie industrielle. Nous avons des filiales dans huit pays en Europe et au-delà, deux sites de fabrication, et un réseau mondial de partenaires commerciaux et techniques.

Nous donnons le meilleur de nous-même pour nous améliorer jour après jour, et sommes fiers d’être l’un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel de chaufferie industrielle et de services associés.

Les clients BABCOCK WANSON bénéficient ainsi :

D’une gamme de produits mêlant efficacité énergétique et performance écologique

De produits à la pointe de l’innovation

De la force d’un réseau international, soutenu par un service de proximité

D’une gamme exceptionnellement large de solutions de chaufferies industrielles pour répondre aux besoins des clients

De plus d'un siècle d'expérience et d'expertise en ingénierie

Des solutions sur mesure allant du produit aux contrats de maintenance et de formation (solutions clés en main)

D’un service après-vente complet

D’une approche basée sur la recherche de solutions adaptées et personnalisées

De milliers d'installations et de clients satisfaits

Le savoir-faire de BABCOCK WANSON :