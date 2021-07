BAIXENS FRANCE

BAIXENS est un fabricant spécialisé dans le développement de solutions innovantes pour la préparation, la rénovation, la décoration et la protection des surfaces intérieures et extérieures.

BAIXENS est une entreprise familiale fondée en 1969, dont le métier consiste à élaborer et fabriquer des produits en lien direct avec la chimie de la construction.

Grâce à une écoute permanente du marché et une longue expérience au sein d’un secteur toujours plus exigeant, l'entreprise s'est développée en innovant et en marquant les nouvelles tendances d’un métier en constante évolution.

Depuis sa création, la culture de l'entreprise s'appuie sur des principes fondamentaux qui guident l'activité quotidienne des collaborateurs : l’innovation, la recherche permanente, l’effort constant et la polyvalence.

BAIXENS met à la disposition des professionnels et des particuliers un vaste réseau de distribution en Espagne, en France, en Italie et au Portugal.

Notre démarche Qualité s'appuie sur la recherche, l’innovation permanente et l’adaptation de nos produits aux nouvelles tendances et normes en vigueur, ce qui permet de différencier nos produits et nos marques.

Le savoir-faire de BAIXENS :