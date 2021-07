BALLAUFF : Une fabrication française traditionnelle et unique, depuis 1872

BALLAUFF est une entreprise familiale qui perpétue son savoir-faire dans la fabrication de stores en bois-tissé®. Tous nos stores sont entièrement tissés et montés à la main dans nos ateliers situés en région parisienne. Notre manufacture s’adapte aux tendances déco en proposant une gamme de plus de cinquante modèles en bois tissé®, bambou et fibres végétales réalisables sur mesure.

C’est à l’initiative d’Hermann Ballauff, ingénieur d’origine allemande, que la création du tissage de bois est née dès la fin du 19ème siècle. Cet aïeul du dirigeant actuel a inventé et conçu les machines qui servent encore aujourd’hui à la fabrication du Bois-tissé®.

Installée depuis 1930 sur la place des Vosges à Paris, notre entreprise familiale possède un savoir-faire unique dans la fabrication du Bois-tissé® et la confection de stores de haute qualité.

La sélection des matières premières, une fabrication rigoureusement contrôlée et des finitions « à la main » confèrent aux stores BALLAUFF une place de choix dans la décoration intérieure et extérieure des intérieurs actuels.

Afin de répondre à tous vos besoins pour la décoration de vos fenêtres, nos stores sont disponibles en une grande variété de montage : store bateau, store enrouleur à cordon et à chainette, store à bandes verticales et parois japonaises. De plus, notre gamme de galons permet pour certains modèles une finition personnalisée et décorative de vos stores.

Notre showroom dédié à la décoration d’intérieur est ouvert aux professionnels uniquement et sur rendez-vous, pour un service plus personnalisé. Vous y trouverez nos collections de stores Bois-tissé® et fibres naturelles et nous pourrons étudier sur place tous vos projets.

Le savoir-faire de BALLAUFF :