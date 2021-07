BALTIC GENESIS : Fabrication de palonnier de levage

25 ans d’expérience et de savoir-faire dans la conception, la fabrication et la vente d’appareils et d’accessoires de levage (palonniers, pinces de levage, cés de manutention, spreaders, outillages sur mesure).

Forte de cette expérience, à la fois avec une gamme standard mais également avec des produits « spécifiques », BALTIC GENESIS a fidélisé une clientèle industrielle diversifiée (off-Shore, énergie, métallurgie, chimie, BTP, marchés militaires, logistique …). Nous nous appuyons également sur des partenaires commerciaux dans les régions.

Ce sont des spécialistes du levage et ils peuvent vous conseiller avec proximité et professionnalisme. Notre ambition est de vous apporter les meilleures réponses à vos besoins. Nous avons structuré l’entreprise dans cet objectif.

Le savoir-faire de BALTIC GENESIS :

PALONNIER

Palonnier monopoutre

Palonnier BIG-BAG

Palonnier en H

Palonnier écarteur

Palonnier retourneur de fût

Palonnier pour buses coniques

Palonnier pour IBC

Palonnier oxypalonnier

Palonnier inox

PINCE

Pince à bobines

Pince à buse

Pince à tôles

Pince à blocs

Pince à tuyaux

Pince à barres rondes

Pince à profilés

Pince à poteaux

Pince à rails

Pince à fûts

Pince à lingotspéhenseur

POTENCE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

CROCHET

Crochet à tôles

Crochet à tuyaux

Crochet à tourets

Crochet pour fourches de chariot

CÉS DE LEVAGE

ACCESSOIRES