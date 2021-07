BALTYS : Agencement mobilier hôtel, résidence et restaurant

Créée en 2003 par Jean-Georges, Anne-Sophie et Maxime, cette entreprise familiale a su s’imposer dans le domaine de l’agencement pour les professionnels de l’hébergement et de la restauration.

Notre équipe d’architectes d’intérieurs, de chefs de projets et de poseurs vous accompagnent dans la conception et la réalisation de votre projet.

Nous concevons et fabriquons pour vous, du mobilier standard et sur mesure (mobilier d’hôtel, de bar et restaurants…) au sein de nos unités de production spécialisées.

Ayant à cœur de mener les projets de A à Z, nous proposons également des équipements et accessoires (électroménager, linge de lit, rideaux, accessoires déco…).

Créativité, dynamisme et expertise sont mis au service de vos envies.

De nombreuses résidences (tourisme, services, étudiantes…) ou encore bars, hôtels, et restaurants nous font confiance pour tous leurs aménagements en France et à l’international.

Parce que votre établissement se doit d’être convivial, de plaire ou de faire rêver vos clients, nos spécialistes en agencement vous proposent des solutions clé-en-main adaptées et personnalisées.

BALTYS est une entreprise engagée dans une démarche de respect de l’environnement, en nous confiant votre projet, vous faites un choix éco-responsable.

Le savoir-faire de BALTYS :