BAMO MESURES SAS

BAMO MESURES : Fabricant français de capteurs et d’instruments pour le contrôle et l’analyse des fluides

BAMO est expert dans :

L’analyse et la mesure des fluides, le pH, le chlore, la conductivité, la dureté de l’eau, la turbidité et l’oxygène dissous.

Le contrôle et la mesure de niveau, le débit, la pression et la température.

Les vannes motorisées ou automatiques.

Notre compétence et notre expertise incluent l’hydraulique, la mécanique, l’électronique et les systèmes de contrôle d’injection plastique.

Depuis sa création en 1978, le groupe a continué de s’agrandir autour de la même société familiale.

La fabrication et le développement de nos produits sont faits en respectant les procédures ISO 9001 : 2000.

Notre présence technique et commerciale couvrent à présent l’Europe.

BAMO MESURES est toujours orienté vers la satisfaction de sa clientèle loyale.

BAMO IER GmbH, notre filiale (design, fabrication et ventes) opère en Allemagne et en Autriche depuis 44 ans.

Cette société est certifié ISO 9001, respecte tous les requis légaux ainsi que les standards européens.

Les tests sont réalisés dans son propre laboratoire EMC, ainsi que par des autorités externes approuvées (TÜV, DIBt etc.),

BAMO GlobalÁgua accompagne nos clients en Espagne et Portugal.

BAMO Polska Sp. z o.o. est surtout présent en Pologne.

Plusieurs distributeurs exclusifs complètent ce schéma autour du monde.

Le savoir-faire de BAMO MESURES :