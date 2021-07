BANGUI : Ensemble, construisons l’avenir

Lors de sa création en 1934 l’entreprise s’appelait BIRON ANGENAULT & GUINCESTRE, du nom de ses trois dirigeants historiques. Ils choisirent de renommer l’entreprise en assemblant les premières lettres de leurs noms de famille respective : BANGUI.

BANGUI a rapidement construit son développement et sa notoriété en associant savoir-faire et expertise dans la mise en œuvre de produits de sols souples à valeur ajoutée : Linoleum, PVC, moquettes en lé ou tendue et passage d’escalier.

Au début des années 2000, BANGUI a fait évolué son mix-activité en créant des départements sols coulés caoutchouc, planchers techniques, peinture, décoration, aménagement, et a fait l’acquisition de Mécafloor, fabricant de planchers techniques.

Aujourd’hui BANGUI reste leader sur ses métiers historiques et génère sa croissance en diversifiant ses activités à destination des marchés du Bureau, Hôtellerie, Commerce, Complexes cinématographiques et Santé.

Les activités de BANGUI Entreprise répondent à des contraintes différentes en termes de préparations de commandes, gestion des approvisionnements et des stocks. Elles nécessitent des besoins adaptés en support et logistique.

L’un des facteurs de succès de nos activités repose sur une logistique intégrée, dimensionnée à notre flux de business et s’appuyant sur des Collaborateurs impliqués dans la préparation en amont de nos chantiers.

Au cœur de notre stratégie d’Entreprise sont positionnées la satisfaction client et la qualité de l’ouvrage réalisé.

Le savoir-faire de BANGUI :