BARTEC COMPANY : Créateur de solutions techniques pour les armatures béton depuis 1994

Étudiées et développées pour répondre aux exigences internationales et pour s’adapter à tous les types d’aciers utilisés sur chantier, les liaisons BARTEC sont la solution idéale pour répondre aux problématiques des structures les plus difficiles.

BARTEC COMPANY a été fondée en 1994 par un groupe industriel français dont le but est de développer et de commercialiser le brevet original de la liaison refoulée filetée « BARTEC ».

Aujourd’hui, l’entreprise originelle fait partie de BARTEC Group, qui rassemble aussi ses autres filiales, LINXION Dubai, LINXION Suzhou et CERGIL Industry.

BARTEC Group continue de grandir et de s’engager dans le développement de nouvelles solutions techniques de haute qualité dans le domaine de la construction.

Constructeurs, Bureaux d’études, Armaturiers, Poseurs : BARTEC GROUP, EST VOTRE PARTENAIRE INDISPENSABLE !

Depuis plus de 30 ans, nos produits sont devenus des solutions idéales et légitimes grâce à notre expertise dans la technologie des liaisons d’armatures, à la sécurité que nous garantissons et à la fiabilité que nous vous proposons.

Notre équipe spécialisée est présente pour vous aider à identifier la meilleure solution technique, qui vous garantira Productivité, Fiabilité et Qualité. Séisme, fatigue, choc, etc. ...

Nous répondrons à toutes vos problématiques et contraintes, grâce à une multitude de configurations possibles, et nous vous fournirons les savoirs et les équipements nécessaires à une production autonome et optimale !

Le savoir-faire de BARTEC COMPANY :

Solutions d'armatures : Les liaisons d’armature LINXION/BARTEC permettent d’offrir une performance similaire à celle d’une barre continue. De plus, nos liaisons sont garanties BAR BREAK, assurant ainsi une résistance systématiquement supérieure à celle de la barre et offrant une fiabilité optimale à vos structures.

La performance améliorée de nos liaisons d'armatures permet une adaptation à tous types de configurations et cela dans le monde entier.

Tubes déviateurs : Les Tubes déviateurs sont des tubes en acier galvanisé (ou non) qui sont utilisés afin de protéger les câbles de précontrainte extérieur, dans le cadre d'ouvrage d'art tels que les ponts et les viaducs. Ainsi cette technique garantit le respect du tracé du câble et l'intégrité de la gaine.

Ces tubes sont coupés et façonnés, avec notre machinisme, en fonction de votre demande et à l'aide de votre plan détaillé. Les tubes subissent plusieurs transformations afin de répondre au mieux à vos exigences, tout en respectant les normes en vigueur.