BARTHE : Tuiliers-briquetiers de père en fils depuis 1772

Depuis désormais 1772, ce sont 9 générations de briquetiers implantés dans la région toulousaine qui se succèdent de Père en fils, en se transmettant un savoir-faire artisanal, pour obtenir aujourd’hui un renom et une référence en matière de qualité et de performance dans la Terre cuite.

C’est depuis notre usine à Gratens, construite en 1908, que nous continuons à fabriquer nos produits en terre cuite et crue, juste à côté de nos carrières d’argile vierges de toute pollution.

Notre four Hoffmann est l'épine dorsale de notre activité. Ce four, symbole de notre forte identité, est un véritable musée vivant, unique de par sa taille de 160 m de long et aussi de par ses durées ininterrompues de cuisson de plusieurs années.

Comme autrefois, la cuisson est au charbon et dure 130 heures. Durant 10 heures, elle atteint la température maximale de 1100°. Les carreaux restent 21 jours dans le four. C’est grâce au rendu inégalable de cette cuisson traditionnelle que nous avons pu obtenir des projets architecturaux de grande renommée.

Les Terres cuites Barthe se retrouvent dans le monde entier : dans des Grands Hôtels (Grand Hyatt, le plus grand golf de France à Tourettes et dernièrement l’Hôtel Aitza du Cap Ferret), des musées, des abbayes, des lieux classés au Patrimoine, des institutions Françaises grâce des architectes de renom comme Philippe Stark (hauts brions classés grands crus).

Le savoir-faire de BARTHE :