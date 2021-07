BARTHEL SA

Elaborer, construire, souder, lever, manipuler et louer sont notre quotidien que nous vous proposons depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, avec en ligne de mire, un seul objectif : votre satisfaction.

La société BARTHEL a su évoluer en phase avec son marché. De l'entreprise familiale est née la société anonyme affirmant ainsi sa légitimité.

Outre la construction métallique, BARTHEL S.A. réalise également le levage et l'élévation de personnes dans le but de fournir des prestations aussi complètes que possible.

Le savoir-faire de BARTHEL S.A. :

Bureau d'étude : Notre bureau d'études est à votre disposition pour mettre au point vos projets en respectant vos impératifs et en proposant des processus de fabrication avec le souci de maintien du rapport qualité-prix. Un matériel CAO/DAO de dernière génération, piloté par un personnel hautement qualifié est à votre service.

Ouvrages métalliques : L'activité de construction métallique de BARTHEL S.A . ne se résume pas à la réalisation de halls industriels en aciers profilés. Ces bâtiments ne sont qu'un élément d'une large palette d'ouvrages spécifiques, adaptés aux besoins des utilisateurs et à la configuration des lieux. À partir des esquisses d'un architecte ou tout simplement à partir des besoins exprimés par le client, le cahier de charge du projet est transformé par le bureau d'étude en un dossier de fabrication complet. La même procédure et la même rigueur s'appliquent aux grandes structures (constructions et aménagement de sites industriels) comme aux ouvrages de dimensions plus modestes (garde-corps et escaliers d'accès, ossatures secondaires servant de support à des machines, équipement destiné à la manutention de charges, ...).

Levage et manutention : De la simple intervention ponctuelle de levage à l'opération complexe de déménagement d'un site industriel, notre entreprise est à même de répondre à vos besoins. Nos équipes de manutention sont mobiles en France et à l'étranger, et disposent de moyens spécifiques de levage, de vérinage et de déplacement au sol. Le bureau d'étude déterminera le mode opératoire de l'intervention selon les impératifs du client. Pour ne rien laisser au hasard et réduire au strict minimum les interruptions de production sur le site à déménager, nous nous occupons également de la planification logistique et de l'affrètement des transporteurs. Le déplacement de machines et de pièces hors gabarit routier au moyen de transports exceptionnels fait partie de notre savoir-faire.