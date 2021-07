BASF FRANCE

BASF crée de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Grâce à la science et à l’innovation, nous permettons à presque toutes les industries de répondre aux besoins actuels et futurs de la société.

En France, BASF est un partenaire de l’industrie, de l’agriculture et de la R&D. Avec près de 3000 salariés et 1,7 milliards d’euros de ventes, le groupe BASF est fortement présent en France.

BASF en France est fortement implanté dans le tissu industriel local avec notamment 14 sites de production dans l’Hexagone. Parce que BASF est aux côtés de ses clients dans la conception et le développement de solutions innovatrices et durables, elle contribue à leur succès tout en améliorant la qualité de vie pour tous. Ainsi, chaque jour, BASF met sa chimie et ses innovations au service du développement durable afin d'aider à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

L’optimisme est le propre de l’être humain. Chez BASF, l’optimisme nous pousse chaque jour à trouver des solutions aux plus grands défis de notre époque, afin de mieux préserver le climat, d’utiliser les ressources limitées de façon raisonnée et de fournir de la nourriture, de l’énergie et de l’eau potable à une population mondiale exponentielle.

Nous voulons contribuer à un monde qui offre un avenir viable et une meilleure qualité de vie pour tous. Nous le faisons en créant une chimie pour nos clients et la société, et en utilisant au mieux les ressources disponibles. La durabilité est au cœur de nos activités, un moteur de croissance ainsi qu'une composante de notre gestion des risques.

Nous avons défini des domaines d'action prioritaires en matière de durabilité dans le cadre de notre stratégie d'entreprise. Ceux-ci formulent les engagements avec lesquels BASF se positionne sur le marché et la manière dont elle vise à relever les défis croissants tout au long de la chaîne de valeur.

Le savoir-faire de BASF :