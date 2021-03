Depuis plus de 35 ans, BAT Group conçoit et fabriquent des systèmes et des composants pour des stores à bras extensibles, des stores avec caisson, des stores rideaux, des manteaux et des stores pour divers systèmes de couverture tels que les vérandas et des jardins.

En mai 2012, le groupe BAT a ouvert sa quatrième filiale à l’étranger : BAT France

BAT France propose aujourd’hui une large gamme de produit pour tous les besoins, organisés en famille :

La gamme traditionnelle des accessoires pour stores extérieures qui comprend : l’innovation, les certifications et le design.

La liste SCRENNY contient l’une des gammes les plus vastes et les plus complètes de systèmes SCREEN avec une grande compatibilité parmi les accessoires.

La gamme des produits BAT est en continuelle évolution avec de nombreuses innovations sur le produit fini et ses finitions. Ils essayent d’être proches de leurs clients et de leurs marchés. Ils essayent de donner le meilleur service à la clientèle en créant des produits de plus en plus adaptés aux besoin du marché. C’est ce qui motive chaque jour leur équipe à donner le meilleur.