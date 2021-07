BATH SHOP décline la salle de bains de A à Z depuis 1977

L’enseigne se distingue par la qualité des produits proposés, leur élégance et leur design. BATH SHOP est devenue avec le temps « la référence » de l’accessoire sanitaire et des matériaux chics destinés à la salle de bain.

Les marques phares accompagnent BATH SHOP depuis sa création pour vous proposer les meilleurs choix et répondre au mieux à votre exigence.

Claire reprend la boutique de sa mère en 1995. Sa passion est vive, son implication est totale !

Toujours à l’affût des nouveautés, elle voyage à travers l’Europe pour sélectionner les dernières nouveautés et nous faire découvrir les dernières tendances : linges, robinetteries, vasques, baignoires, hammam, sauna, et autres accessoires... Au-delà du design, chez BATH SHOP la salle de bains se révèle confortable, intime et chaleureuse.

Aux côtés de Claire Bastien, Vincent Haccoun accompagne le succès de BATH SHOP depuis 2011. Adepte des plaisirs de la salle de bains depuis plus de 15 ans et fervent connaisseur de l'ensemble des références disponibles chez nos fournisseurs, Vincent assure tout autant les commandes, le suivi et l'accomplissement de vos moindres demandes !

Quelle que soit la nature de votre projet, Claire et son équipe vous accompagnent en toute simplicité. Architectes, décorateurs, professionnels ou particuliers... Tous profitent des nombreux services personnalisés en matière de suivi, de conseils, d’accompagnement et de livraison.

Depuis la vente directe de produits spécifiques à votre salle de bains, jusqu’à la conception complète d’un nouvel espace à vivre, la boutique BATH SHOP et le bureau d’étude BATH SHOP ARCHI sont à votre écoute et s’adaptent à vos envies les plus folles !

Le savoir-faire de BATH SHOP :