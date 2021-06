BATI FORMES : Le spécialiste des composants métalliques de façade

BATI FORMES, un savoir-faire de plus de 40 ans, l'expérience à votre service.

Créée en 1979, BATI FORMES, spécialisée dans le pliage métallique aluminium et acier, a développé depuis une compétence dans la conception et la réalisation des éléments d’habillage des façades et des points singuliers.

L’équipe commerciale BATI FORMES, composée de sédentaires et d’itinérants, propose une assistance à la fois technique et commerciale et assure la liaison entre clients, chantiers et ateliers.

Nous disposons également de bureaux des méthodes qui assurent au quotidien la fabrication rapide et efficace de vos pièces sur-mesure et standards.

Les 4 unités de production de BATI FORMES, réparties sur le plan national, assurent un service de proximité, sur mesure, réactif et rapide. Les unités sont respectivement installées à Brie-Comte-Robert (Île-de-France), Louhans (Bourgogne-Franche-Comté), Eysines (Nouvelle-Aquitaine) et Vern-sur-Seiche (Bretagne).

Le savoir-faire de BATI FORMES :