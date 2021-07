BATI ORIENT IMPORT

BATI ORIENT a été creéé en 2003 par Laurent et Oriane Guigues, passionnés de voyages, de découvertes et en recherche constante des dernières tendances du monde entier.

Basée à Cavaillon dans le Vaucluse, l’entreprise s’est développée et offre aujourd’hui aux professionnels du bâtiment, architectes et experts de la décoration d’intérieur plus de 1400 références.

De la mosaïque, au carreau ciment, des galets aux sanitaires en passant par le marbre ou encore le zellige, nous proposons l’offre la plus complète du marché que nous renouvelons régulièrement au gré des tendances et des meilleures innovations dénichées partout dans le monde.

Attachés à la France et à notre région, nous employons 35 salariés et commerciaux qui travaillent quotidiennement à vous garantir le meilleur service :

Un processus d’approvisionnement précis avec un cahier des charges strict pour que le produit soit de qualité, conforme aux normes européennes en vigueur.

Une logistique éprouvée et plus de 10.000 m2 d’entrepôts couverts pour une livraison rapide partout en France et sur plusieurs territoires européens (Allemagne, Italie,...)

Un service client réactif, ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h pour répondre à toutes vos questions sur les produits, nos stocks et traiter vos commandes au plus vite.

Une grande connaissance des produits pour vous apporter tous les conseils nécessaires à leur pose et leur entretien.

A la pointe de l’innovation, et constamment à la recherche de ce qui peut vous simplifier la vie, nous avons développé une application qui vous permet de vérifier nos stocks en direct 24h/24.

Le savoir-faire de BATI ORIENT :