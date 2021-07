BATIMPRO CHARRIER

Depuis 3 générations, BATIMPRO vous propose son expertise en matière d'agencement d'Espaces Bureaux ou de Salles Propres.

Doté d'un savoir-faire multi-secteurs allant de la conception à l'installation, notre équipe développe les solutions les plus modernes et les plus innovantes, en parfaite corrélation avec vos projets.

Ensemble, nous établissons un cahier des charges personnalisé, pour un résultat à la hauteur de vos exigences.

Nos conseillers sont là pour vous écouter, vous apporter toute leur expérience et vous orienter vers les meilleurs choix. Composé d'experts dans différents domaines d'applications, notre bureau d'études s'adapte à vos projets : chaque contrainte étant porteuse de solutions, de créations.

Enfin, nous mettons à votre disposition un outil de production d'une grande flexibilité, de quoi ajuster le volume et les effectifs en fonction de la demande.

Résolument tournés vers l'innovation et le service, nous nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue, impliquant la mise en place de moyens humains et matériels en fonction des besoins de nos clients.

Guidée par cette politique de performance globale, BATIMPRO investit dans les plus hauts process industriels, tout en conservant précieusement son savoir-faire artisanal. C'est en tant que référence majeure de la « cloison » qu'elle s'est implantée sur le territoire européen. Et elle continue à cultiver cette politique du challenge, au profit de la haute expertise et de l'ouverture à l'international !

Grâce à un réseau d'agences locales, nous entretenons une relation de proximité avec nos clients : interlocuteur sur place, connaissance des chantiers et des produits...

Nous évoluons dans une totale compréhension de leurs problématiques et de leurs besoins. Cette proximité nous permet également une grande réactivité : grâce à des interventions directes ou via des partenaires locaux, le service est rapide et nos clients rassurés, notamment pour les demandes « installation et maintenance » ! La culture BATIMPRO, c'est l'alliage qualité/ efficacité, mais aussi une relation durable avec nos clients dont nous partageons les défis.

Le savoir-faire de BATIMPRO :

SALLES PROPRES ET SALLES BLANCHES

Cloisons

Portes

Plafonds porteurs/techniques

Équipements de SAS

Revêtements des sols

BUREAUX