BATITHERMIC : Votre rénovation de A à Z

BATITHERMIC est situé à Houdan dans le département des Yvelines.

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la rénovation de l'habitat avec des travaux d'isolation thermique et phonique, de couverture, de plâtrerie, de ravalement de façades, de peinture, de bardage, de menuiserie bois, alu et PVC et d'aménagement de combles.

Nous effectuons également la pose de cloisons, plafonds et faux plafonds et fenêtres de toit.

Notre personnel, hautement qualifié, vous fait bénéficier de travaux de qualité. Nous ne faisons aucune sous-traitance, ce qui vous permet d'avoir un interlocuteur unique.

Devis gratuits et conseils personnalisés vous sont proposés.

L'entreprise BATITHERMIC intervient dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val-de-Marne, de l'Eure et de l'Eure-et-Loir, pour vos travaux de couverture, d'isolation, de peinture.

L'entreprise BATITHERMIC est reconnue garant de l'environnement (RGE).

BATITHERMIC à Houdan, les spécialistes de la rénovation de votre habitat de A à Z.

Le savoir-faire de BATITHERMIC :