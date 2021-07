BAUMMAN HUPPE

BAUMANN HUPPE : Spécialiste de la protection solaire depuis près de 15 ans sur le marché français

Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire, nos solutions de protection solaire de grande qualité, ainsi que notre volonté d'entretenir des relations durables avec nos partenaires professionnels.

Notre groupe ZWISSUN CLIMAX mise sur le développement de solutions techniques innovantes ainsi que sur l'amélioration continue des produits, afin de répondre à une règlementation et des besoins en constante évolution.

Notre gamme de brise-soleil orientables est aujourd'hui largement répandue sur le territoire grâce à sa réputation de référence sur le marché.

Forts de cette réussite, nous avons développé une gamme de stores verticaux extérieurs et d'autres solutions de protection solaire afin de répondre à l'ensemble de vos projets.

Constamment à la recherche de la meilleure qualité associée à une grande simplicité de pose et d’utilisation, nos produits sont conçus et fabriqués par des experts de la protection solaire dans les usines de Vsetín en République Tchèque, ainsi qu’à Oldenburg et Horgau en Allemagne.

Les ingénieurs ont développé de nombreuses solutions afin de s’adapter à tous types de besoins et de contraintes. Des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de production nous permettent aujourd’hui d’être reconnus sur le marché de la protection solaire pour la robustesse et la longévité de nos produits.

Notre matériel de production, comme notre chaîne de laquage dotée des dernières avancées technologiques, nous permet de produire en quantité tout en respectant nos exigences toujours plus poussées en termes de qualité.

Nous mettons également à votre service notre capacité d’innovation afin de vous proposer régulièrement des nouveautés qui améliorent les performances de nos produits.

Le savoir-faire de BAUMANN HUPPE :