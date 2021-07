BAYROL FRANCE S.A.S

Depuis plus de 65 ans, BAYROL vous accompagne en véritable expert du traitement de l'eau des piscines et des spas.

Nous sommes fiers de notre histoire : nous mettons notre vocation à votre service en conjuguant les valeurs d’excellence opérationnelle et de satisfaction client, afin de vous offrir des solutions de traitement de l’eau simples, sûres et efficaces.

Depuis les années 50, nous avons, chevillée au corps, la volonté permanente de concevoir et mettre au point des produits de traitement de l’eau des piscines efficaces et faciles à utiliser.

Nous sommes, ainsi, à l’origine de nombreuses innovations, aujourd’hui couramment utilisées, telles que le traitement à l’oxygène actif en sachet pre-dosé au catalogue depuis 2000 ou les galets de chlore double-couche lancés en 2006.

Nous avons très rapidement structuré le traitement de l’eau en 4 étapes essentielles qui sont depuis devenues les bases du traitement des piscines.

Nous prônons haut et fort que l’eau des piscines doit être désinfectée et désinfectante, et mettons tout en œuvre pour promouvoir ce principe fondamental.

Notre statut d’expert nous impose des responsabilités qui ont trait à la sécurité et au bien-être de nos employés, distributeurs et utilisateurs. C’est la raison pour laquelle, nous nous assurons que tous les produits et leurs emballages respectent les normes les plus exigeantes (législations européennes et nationales, systèmes de sécurité enfants, certification UN).

Nous prenons soin aussi de mettre à la disposition des propriétaires de piscine les produits les plus sûrs dans leur composition, par exemple, en prohibant, dans nos formulations, l’usage de métaux lourds comme le sulfate de cuivre.

Enfin, nous recherchons sans relâche des solutions qui atténuent tout risque et inconfort à l’utilisation (risk mitigation). C’est dans cette optique, que nous avons mis au point la capsule Clorodor Control® en 2016. Ce système inédit, placé à l’intérieur de tous les seaux de galets de chlore BAYROL, neutralise l’odeur désagréable que le chlore, sous sa forme solide (galets, pastilles...), dégage dans l’air et qui peut poser des problèmes d’inconfort.

De par nos capacités de Recherche et Développement et notre expertise, nous n’avons de cesse de vous offrir les meilleures solutions pour traiter l’eau des piscines et des spas !

Le savoir-faire de BAYROL :