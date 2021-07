BAZIN INDUSTRIES : Portes d'entrée et de service pour la grande distribution

Depuis des années, nous nous sommes spécialisés dans la création, la fabrication et la diffusion d’une gamme complète de Portes PVC et Acier, auprès de la Grande distribution.

Notre gamme vous permettra de proposer à vos clients (professionnels et particuliers) une large gamme de menuiseries avec un rapport qualité/prix exceptionnel.

Notre logistique spécialement adaptée aux contraintes de la grande distribution.

Notre gamme de portes acier est à la pointe de l ‘innovation grâce à son ouvrant de 60 mm d’épaisseur augmentant ainsi les caractéristiques isolantes de la menuiserie, elle cumule tous les avantages inhérents aux portes acier : Isolation, design, sécurité.

Notre gamme de portes d’entrée et portes de service PVC possède des qualités exceptionnelles au niveau de l’isolation tant phonique que thermique.

Les coefficients d’isolation de nos produits répondent aux attentes des clients les plus exigeants en matière d’isolation phonique et thermique. Les systèmes de fermeture de 5 points améliorent la tranquillité et la sécurité de vos clients.

Les clients les plus exigeants trouveront aux travers de leurs qualités une réponse à toutes leurs envies et leurs besoins.

Le savoir-faire de BAZIN INDUSTRIES :