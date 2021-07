BBS SLAMA : Solutions de calcul thermique du bâtiment au service de l'efficacité énergétique et environnementale

Pour tous les bureaux d’études, services bâtiment des entreprises et collectivités publiques, fabricants, diagnostiqueurs, architectes et installateurs, qu’ils soient petits ou grands, étudier et maximiser l’efficacité énergétique et environnementale des bâtiments est un enjeu capital.

Depuis plus de 35 ans, BBS Slama aide les professionnels de l’énergie à répondre aux exigences toujours plus importantes des réglementations thermiques et environnementales.

Précurseurs en matière de recherche et développement sur le calcul thermique du bâtiment, nous avons choisi de mettre notre expertise au service des utilisateurs. Ensemble, nous élaborons des solutions de calculs aux avantages concrets : respect des normes, performance et efficacité de travail.

Chaque jour, nous nous efforçons de permettre à nos utilisateurs d’effectuer des calculs toujours plus précis et de proposer un accompagnement personnalisable en fonction des besoins de chacun.

Notre expérience, alliée à une recherche constante d’innovation nous ont permis de devenir au fil des années leader dans le domaine des logiciels de calculs thermiques pour le bâtiment.

Aujourd’hui plus de 2000 petites et grandes entreprises nous font confiance au quotidien. Nous sommes fiers de compter parmi nos utilisateurs : Apave, AREP, Artelia, Bureau Veritas, Bouygues Construction, Edeis, Eiffage, Elithis, Engie Axima, Hervé Thermique, Ingérop, Nepsen, Nexity, SNEF, Soliha, SPIE, Vinci.

Le savoir-faire de BBS SLAMA :