BDF DOUINEAU : Matières en fibres végétales pour tous vos projets

Nous sommes collecteur, extracteur et transformateur de matières premières en fibres végétales : rotin, bambou, raphia, tissages et revêtements naturels...

Notre équipe vous propose un large choix de matières collectées principalement en Asie et Madagascar…

L’ensemble des produits que nous proposons sont collectés de manière régulée par les organismes d’état et par les populations locales soucieuses de préserver leur environnement. Nous détaillons notre politique de respect de l’environnement et de la qualité de nos produits dans nos engagements.

Après extraction et préparation de ces matières, certaines sont transformées ou bien même tissées, proposant toute une gamme de tissages, cannage, rempaillage et revêtements adaptés à vos besoins de home déco ou de loisirs.

Les champs d’application sont multiples : agencement décoration, ameublement, loisirs créatifs, pépinière, artisanat et toute autre activité voulant ou devant associer la fibre végétale à ses besoins.

6 000 m² d’entrepôts, 300 m² de show-room, une équipe de 20 personnes à votre service.

Globstor.com maîtrise l’origine de ses matières premières ainsi que toute la logistique d’approvisionnement.

Nous ne déléguons à aucun autre prestataire le choix et l’achat de nos matières. Nous transformons si besoin dans nos locaux les matières brutes et réutilisons ainsi les matières résiduelles pour d’autres usages.

Chaque année, ce sont environ 200 à 250 containers de matières naturelles qui sont acheminés vers nos entrepôts situés à Divatte sur Loire (France). Avec une chaîne logistique optimisant les dépenses d’énergie lors du transport et une maîtrise des stocks et des délais d’approvisionnement.

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des produits dont vous avez envie et besoin. Vos idées et commentaires sur nos produits et services nous aident chaque jour à nous améliorer, trouver des nouveautés, de nouvelles manières de créer avec les matières naturelles. Alors n’hésitez pas à donner votre avis et nous interroger.

Le savoir-faire de BDF DOUINEAU :