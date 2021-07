BDN BRIQUETERIES DU NORD

BRIQUETERIES DU NORD : Matériaux durables pour la construction

BRIQUETERIES DU NORD est une société entreprenante et innovante qui s’adapte et se développe continuellement. Elle s’engage au quotidien au service de ses clients et partenaires.

Présente régionalement depuis 4 générations, elle pérennise son savoir-faire. Elle fait face à l’évolution du marché par la modernisation de son outil de production et la diversification de ses activités.

Si l’entreprise accorde beaucoup d’attention à son métier d’expertise historique, la fabrication de briques, elle se déploie en parallèle sur les activités de distribution de matériaux et de recyclage de déchets du BTP sous l’enseigne BdN Matériaux.

La Recherche & Développement est une composante majeure de la stratégie d’innovation de BDN. Nous investissons en R&D pour moderniser nos process de production et développer de nouveaux produits adaptés au marché de la construction et dans le respect de l’environnement.

Les missions du pôle R&D :

Améliorer sans cesse les procédés de fabrication et la qualité des produits existants,

Développer des produits innovants répondant aux exigences des clients,

Étudier de nouveaux champs d’application qui mettent en valeur les technologies et les produits

Le savoir-faire de BDN :