BEA France : Votre partenaire professionnel pour la fixation industrielle.

Chaque jour, plusieurs millions d'agrafes, de clous et de vis de BeA sont utilisés dans le monde entier.

À l’échelle mondiale, aucun fabricant ne fournit plus d’agrafeuses ou de cloueurs à chargement automatique pour la fabrication industrielle automatisée. En Europe, en Australie, en Amérique du Sud et aux États-Unis, nous sommes le leader du marché de la fixation à air comprimé pour la fabrication de meubles. Avec 14 filiales, 3 succursales et 5 joint-ventures, nous sommes présents localement sur les marchés les plus importants.

De plus nous sommes représentés dans plus de 40 pays par nos partenaires commerciaux.

Notre service personnalisé constitue un atout très important de BeA. Avec environ 75 représentants sur le terrain nous sommes à vos côtés avec notre savoir-faire. Le groupe BeA emploie au total environ 450 personnes, dont environ 25 stagiaires.

Grâce à nos lignes de production performantes et flexibles et aussi à des hommes motivés qui sont soucieux d'assurer une qualité optimale à nos produits, nous fabriquons une très large gamme d'appareils manuels pneumatiques et autonomes à gaz BeA pour répondre à toutes les applications bois du marché.

Mais aussi nous développons des Autotec BeA, solutions industrielles automatisées produites individuellement pour répondre aux demandes spécifiques d'un client.

Notre gamme de fabrication hautement soignée permet un standard de qualité unique. Les améliorations et optimisations se répercutent très rapidement sur nos lignes de fabrication et nous sommes notamment en mesure d'adapter rapidement nos capacités de production pour répondre à des produits particulièrement demandés, ceci dans le but de raccourcir beaucoup plus les délais de livraison que d'autres fournisseurs.

Notre équipe d’experts se tient à votre disposition. Nous avons des professionnels qui connaissent bien votre branche et parlent votre langue.

Cherchez-vous une solution de fixation adaptée à votre application ou avez-vous besoin d'informations sur les appareils BeA ? Vous voulez venir nous voir sur un salon et vous cherchez les bons interlocuteurs ? Vous souhaitez devenir client, mais n'avez pas d'adresse BeA dans votre pays ? Vous avez besoin d'informations techniques concernant votre système d'automatisation ?

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous allons nous en occuper.

Le savoir-faire de BeA :

Technologie de l'air comprimé, tournevis, compresseurs et technologie des adhésifs. BeA vous offre les solutions optimales pour toutes les applications. Du cloueur à bobine robuste à l'agrafeuse légère pour la fabrication de meubles.

Plus que des agrafes, des clous et des vis. Les meilleurs systèmes de fixation d'un seul fournisseur : Nous offrons des agrafes, des clous, des vis parfaitement adaptés aux appareils BeA et plus encore.

et plus encore. BeA Autotec : Efficacité de l'automatisation. Depuis plus de 40 ans, BeA Autotec offre des solutions spécifiques présentant un haut degré d'automatisation dans le processus de fabrication.