BECOT CLIMATIQUE

BÉCOT CLIMATIQUE : Votre spécialiste pour l’équipement et la ventilation des bâtiments d’élevages, industriels et horticoles.

Bénéficiant de nombreuses années d'expérience, BÉCOT CLIMATIQUE étudie et vous propose les meilleures solutions garantissant des conditions d'ambiance idéales quel que soit le type d'élevage.

Nos gammes et systèmes de ventilation, chauffage, refroidissements pilotés par des régulateurs et ordinateurs à la fois conviviaux et performants permettent de gérer tous les bâtiments.

Ventilation longitudinale ou tunnel, transversale ou combinée en fonction des applications et des climats.

Au fil des ans et des expériences acquises en France et à l’étranger, BÉCOT CLIMATIQUE est devenu un acteur reconnu dans les domaines de la maîtrise de l’air (chauffage, ventilation, refroidissement, brumisation) en élevage comme en industrie.

Présent également à l’export, nous apportons des solutions “clé en main” aux clients qui le désirent. Dotée d’une équipe dynamique aux compétences variées et complémentaires, BÉCOT CLIMATIQUE sera heureuse de continuer à avancer avec vous.

Présent sur l’ensemble du territoire français, BÉCOT CLIMATIQUE a souhaité très tôt s’ouvrir sur l’extérieur. 25 % du CA est réalisée à l’export ce qui implique une expérience nous permettant de faire face aux différents climats et situations.

Tout cela pour un objectif unique : la maitrise de l’ambiance.

Notre filiale de Temara (près de Rabat) au Maroc a été ouverte en 1994 pour répondre aux besoins croissants dans cette partie du monde. Notre expérience acquise dans ces pays aux climats arides, tempérés ou tropicaux nous permet de répondre à toutes les exigences en matière de contrôle de l’ambiance.

A l’écoute de clients d’horizons géographiques et professionnels différents, nous avons développé des systèmes facilement transposables et utilisables dans tous les pays et dans tous les types de bâtiments.

Le savoir-faire de BÉCOT CLIMATIQUE :