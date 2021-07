BEIRENS SA

Avec 250 salariés et environ 24 millions d’euros de chiffre d’affaires, BEIRENS est le leader sur le marché des cheminées industrielles mécano-soudées pour le chauffage collectif et urbain, le process industriel et la production électrique d’origine thermique.

Depuis plus de 30 ans, la société conçoit de nouveaux produits et process de fabrication pour aller plus loin dans le service aux clients et le respect de l’environnement : cogénération, énergies renouvelables, environnement visuel et sonore.

Forts d’une organisation internationale, BEIRENS et le groupe Poujoulat fournissent des solutions et services associés dans le monde entier et dans tous les secteurs d'activités.

La société BEIRENS est implantée à Buzançais (36) depuis 2007. Son nouveau bâtiment, d’une surface couverte de plus de 42 000 m2, lui a permis de regrouper ses deux unités sur un seul et même site, pour plus d’efficacité et de réactivité.

Chaque année, BEIRENS consacre un budget important à la Recherche et au Développement.

La société est à l’origine de nombreuses innovations : amortisseur dynamique de vibration, cheminée Gigogne, ChemInnov®, intégration de silencieux dans une cheminée, clapets anti-explosion et casse vide.

Le savoir-faire de BEIRENS :