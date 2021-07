BEKAERT FRANCE SAS

BEKAERT est un leader mondial du marché et de la technologie dans les technologies de transformation et de revêtement de fil d'acier.

Nous cherchons à être le fournisseur préféré de nos produits et solutions en fil d'acier en offrant en permanence une valeur supérieure à nos clients dans le monde entier.

BEKAERT (Euronext Bruxelles : BEKB) est une entreprise mondiale comptant plus de 27 000 employés dans le monde, son siège social en Belgique et un chiffre d'affaires combiné de 4,4 milliards d'euros.

Vous nous connaissez peut-être par exemple en tant que fournisseur de produits Steel Cord pour le renforcement des pneus - 30% de tous les pneus dans le monde sont renforcés avec des produits BEKAERT.

Ou peut-être connaissez-vous nos fibres d'acier Dramix®, utilisées pour renforcer plus de 10 millions de mètres cubes de béton chaque année.

Mais nous proposons également une très large gamme de produits de fil d'acier avancés pour d'autres applications et pour de nombreux secteurs. Vous pouvez trouver les produits BEKAERT dans les voitures et les camions, dans les ascenseurs et les mines, dans les tunnels et les ponts, à la maison et au bureau, dans les machines et en mer.

S'il roule, monte, hisse, filtre, renforce ou se fixe, il y a de fortes chances que BEKAERT soit à l'intérieur.

Notre base de référence mieux ensemble résume la forme unique que prend la coopération entre BEKAERT et ses partenaires commerciaux. Nous voulons vous connaître et nous voulons vous aider à développer votre entreprise. Nous sommes prêts à répondre à vos besoins à court et à long terme.

Le savoir-faire de BEKAERT :

TRANSFORMATION DE FIL D’ACIER

Fil machine

Tréfilage

Traitement thermique

Fabrication de cordon

Technologies textiles

Production et produits de fibres métalliques

Soudage/production de treillis

Profilage

TECHNOLOGIES DE REVETEMENT