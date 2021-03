En 1977, Eugène Alen et Guy Lambin ouvrent un premier showroom de portes et fenêtres à Bruxelles, et créent Belisol.

Dans notre showroom, nous voulions faire découvrir nos produits de façon agréable à nos clients.

Aujourd'hui, 43 ans plus tard, il existe plus de 80 showrooms Belisol en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Nous devons notre croissance continue aux milliers de clients qui nous accordent leur confiance, ainsi qu’à notre équipe de collaborateurs enthousiastes et expérimentés.

Belisol est la preuve que la passion du métier, le souci de la qualité et le respect du client sont les clés du succès.

La marque Belisol est portée par des entrepreneurs locaux qui donnent une identité, un visage à Belisol. Ainsi, chaque entrepreneur Belisol se porte garant de la qualité et de la durabilité de nos produits.

Les entrepreneurs Belisol vous accompagnent du début à la fin. De A à Z.

Avec vous, ils réalisent les plus beaux produits jour après jour. Les fenêtres et portes doivent durer toute une vie. C’est pourquoi vous les achetez chez des entrepreneurs auxquels vous faites confiance, des personnes expérimentées qui peuvent s’appuyer sur la compétence d'un grand groupe belge.

Vous trouverez toujours un entrepreneur Belisol près de chez vous, prêt à vous aider pendant votre projet.

Le savoir-faire de Belisol :

Gamme de fenêtre (PVC Unix, PVC Futura, Aluminium Ugo, Aluminium Style, Bois classique, Bois moderne).

Gamme de porte coulissante (PVC classique et élégant, PVC moderne et sobre, Aluminium classique et élégant, Aluminium moderne et sobre, Bois classique et élégant, Bois moderne et sobre)

Gamme de porte (PVC classique et élégant, PVC moderne et sobre, Aluminium classique et élégant, Aluminium moderne et sobre, Bois classique et élégant, Bois moderne et sobre)