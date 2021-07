BELLE GROUP : Fournisseur d’une vaste gamme d’équipements du bâtiment à usage privé et professionnel.

Depuis les années 50, BELLE a conçu et mis au point des équipements à la fois solides et durables, pour l’Industrie du bricolage et du bâtiment devenant ainsi un partenaire incontournable du Service Publique, de l’Industrie du bâtiment et des sociétés de location d’usines.

BELLE GROUP SHEEN - Cette société fournit une vaste gamme d’équipements pour le bâtiment de premier choix pour l’utilisateur professionnel de matériel de location et de bricolage.

Société familiale sise dans le Derbyshire, le BELLE GROUP était à ses débuts une petite société qui s’est développée jusqu’à posséder aujourd’hui des usines au Royaume-Uni et en Pologne ainsi que des bureaux de vente à travers l’Europe et les USA.

L’histoire du BELLE GROUP remonte aux années 50 lorsque le fondateur Doug Blackhurst voulu acheter un malaxeur à ciment pour participer à la construction de sa nouvelle maison.

A l’époque, il n’existait aucun malaxeur à ciment portable sur le marché, aussi décida-t-il d’en concevoir un.

Le résultat fut de cette création est aujourd’hui notoire, connu sous le nom de Belle “Mini Mixer”. De sa propre initiative, Doug a démarré la production des Mini Mixers pour les magasins de location d’outils à une époque où l’industrie des services de location d’usines n’en était qu’à ses balbutiements.

L’exposition du marché de la location parallèlement à une demande croissante contribua à booster la production.

Le savoir-faire de BELLE GROUP :

Bétonneuses

Equipements d’étalage du béton et traitement des surfaces

Plateaux et dames de compactage

Scies de sol et d’établis

Mini compacteurs plats

Equipements à propulsion hydraulique. –Centrales Marteaux