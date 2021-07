BEMO SYSTEMS FRANCE SARL

BEMO est votre partenaire pour l'excellence en architecture - pour les toitures et les façades

Les toits ne doivent pas limiter l'espace, mais les ouvrir. Le peintre russe Wassily Kandinsky était convaincu que la nécessité crée la forme. Nous pensons que c’est exactement ce que le design offre avec des énormes possibilités.

La feuille est la forme originale du toit. Il a la seule forme qui convient pour l'endroit très particulier où il se développe. Sa construction durable est parfaitement adaptée aux conditions environnementales respectives. Sa riche variété inspire et vous invite à laisser libre cours à votre imagination.

BEMO construit des toits qui élargissent l'horizon du possible. Nous offrons aux planificateurs et aux architectes la liberté de ne pas avoir à se conformer à aucune convention.

Dans le même temps, nous répondons aux besoins fondamentaux des personnes en matière de toitures et de façades sûres. Avec nos solutions système modernes. Et avec plus de 30 ans d'expérience.

Le savoir-faire de BEMO :

SYSTEME DE TOITURE

Insonorisation

Isolation contre l’humidité et thermique

Statique et planification

Ossatures porteuses

SYSTEME DE FACADE