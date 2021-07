Une expérience professionnelle couronnée par 50 ans de succès, voilà de bilan de BENTHIN, I’un des leaders dans la fabrication de systèmes de protection solaire et visuelle.

Des systèmes individualisés de régulation de la lumière du jour, réalisés à partir d´éléments standardisés, ont contribué de façon déterminante á la renommée internationale de BENTHIN, concepteur et fabricant innovante. Parce que les exigences particulières aussi, ont leur place dans BENTHIN SYSTEMES, ce succès, nous le partageons avec nos partenaires.

Nous attachons une grande importance à une coopération étroite et durable avec nos partenaires. Car, seule une communication parfaite entre partenaires permet de trouver ensemble des solutions idéales et de répondre à tous le défis.

Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire vos exigences et soutenons ainsi votre position dominante face à la concurrence.

Afin que la fabrication aussi bien que la confection soient aussi simples et économiques que possible, nous vous proposons un ensemble de composants et de machines compatibles entre eux.

Notre vaste palette de services en partenariat, vous propose non seulement une production aisée dans vos locaux, mais aussi la personnalisation et une aide pour la diffusion de vos produits.

Afin que le produit fini réponde à nos exigences et à vos attentes, nous engageons très tôt le processus d´assurance qualité : seules des matières premières de qualité supérieure sont employées dans notre processus de fabrication.

Dans notre propre atelier de moules, nous posons les bases qualitatives des composants qui seront plus tard, reproduits á des millions d´exemplaires. La conception, construction et production réunies sous un même toit, voilà ce qui garantit la qualité BENTHIN.

Le perfectionnement continu de nos technologies se traduit par une amélioration constante de nos produits. Vous avez ainsi la certitude de toujours investir dans la technique la plus moderne et d´être prêt à saisir toutes les opportunités du marché.

Le savoir-faire de BENTHIN :