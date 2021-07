BERGERAT MONNOYEUR - CAT

BERGERAT MONNOYEUR est le concessionnaire exclusif de Caterpillar en France depuis 1929.

Nous commercialisons des machines (mini pelles, pelles hydrauliques sur chenilles...) dans tous les secteurs d'activités : travaux publics, mines et carrières, routes, voiries, industrie, paysagisme et dans le secteur agricole avec un réseau de 55 concessionnaires.

BERGERAT MONNOYEUR propose des machines à la vente, en location et dispose également d'un parc de machines d'occasion.

BERGERAT MONNOYEUR possède le réseau le plus large de France pour être toujours plus proche de vous !

BERGERAT MONNOYEUR en quelques chiffres :

- 6 Directions régionales assurant distribution et service des matériels CAT

- 39 Ateliers répartis sur tout le territoire

- 2 Centres de montage de matériels neufs

- 2 Centres de Reconstruction de Composants

- 1 Centre de distribution de pièces de rechange

- 1 Centre de relation clients

- 550 Véhicules d'intervention

- 75 Véhicules de maintenance

La qualité et la satisfaction de nos clients est le plus important pour nous. Notre offre comprend les machines CAT - neuves, d'occasion et disponibles dans le cadre de la location, ainsi qu'un large éventail de services de maintenance, de pièces et d'accessoires pour les machines de construction.

Le savoir-faire de BERGERAT MONNOYEUR :