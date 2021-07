Créée en 1920, par Auguste Bernard, la société BERNARD MOTEURS acquit rapidement une forte notoriété grâce à la qualité de ses produits sans équivalence sur le marché.

Dans son essor, la société BERNARD MOTEURS s’associera ensuite à Guinard pour la fabrication de ses groupes motopompes puis intégrera dans sa production les moteurs Conord et Japy tout en développant d’autres produits en destination du monde agricole.

Vendue à la Régie Renault au début des années soixante-dix, la société BERNARD MOTEURS est toujours restée fidèle au concept durabilité et fiabilité qui a fait la réputation des moteurs et des produits Bernard à travers le monde et au fil des générations.

Aujourd’hui BERNARD MOTEURS est le seul fabricant français opérationnel capable de fournir dans sa catégorie des moteurs thermiques et des groupes spécifiques destinés à l’Industrie, le BTP, l’Agriculture, la Protection civile.

Bernard, Bernard Moteurs, Moteurs BM, Bernard Industrie, Japy Moteurs sont des marques protégées, déposées par la SA BERNARD MOTEURS.

BERNARD MOTEURS produit des moteurs, des groupes motopompes et des groupes électrogènes reconnus pour leur fiabilité et leur durabilité pour toutes applications : l’Industrie, le secteur Militaire, la Motoculture, le B.T.P. et la Protection Civile.

Fidèles au principe de la marque, les moteurs Bernard restent complètement démontables et intègrent d’origine un certain nombres d’équipements destinés à vous apporter les plus grandes facilités d’utilisation et d’entretien.

Outre le large choix d’options, les moteurs Bernard sont proposés sous différentes versions brides et vilebrequins des standards SAE ou Européens (BERNARD MOTEURS ou Italiens) ainsi que des versions spécifiques destinées au remplacement des anciennes gammes de moteur ou à des applications spéciales.

Le savoir-faire de BERNARD MOTEURS :