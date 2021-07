Situé au centre de Paris, BERNARD PICTET ATELIERS conçoit et réalise des produits verriers originaux et luxueux depuis plus de 30 ans.

Il bénéficie d’une clientèle internationale par l’intermédiaire de décorateurs de renom et exporte quatre-vingts pour cent de sa production.

Par analogie au marché du vêtement, sa place dans le marché du verre est celle de la Haute couture par opposition au prêt à porter.

L’Atelier peut donc, pour de petits volumes, satisfaire une grande variété de demandes pour des ouvrages sophistiqués et exclusifs, mais peut également exécuter des commandes importantes.

Les travaux demandés sont parfois tellement sophistiqués que nous sous-traitons une partie de leur réalisation à une ou plusieurs entreprises spécialisées dans un domaine particulier et sélectionnées pour leurs compétences.

Dans ce cas, l’Atelier agit en tant que chef d’équipe d’un réseau d’entreprises spécialisées.

L’Atelier se consacre principalement à la création et à la conception de ses réalisations ainsi qu’à leurs parachèvements nobles tels que gravure, burinage, dorures…

Le savoir-faire de BERNARD PICTET ATELIERS :

PAREMENTS : L’Atelier s’est spécialisé dans des verres de parements nobles qui associent les gravures et le burinage à des métaux précieux, des patines, des matières, des couleurs et dont les motifs s’inspirent souvent de l’art contemporain. Il a aussi mis au point des parements cinétiques, des parements incluant des images animées ou des parements à effets optiques.

CLOISONS : L’Atelier crée des parois précieuses et originales en jouant avec la transparence, la translucidité et la lumière et en superposant des effets décoratifs. Elle crée aussi des parois cinétiques ou à effets optiques.

FAÇADES, VERRIÈRES : L’Atelier conseille les architectes pour la réalisation de grands ouvrages tels que des façades ou des verrières. Ses niveaux d’intervention sont multiples : choix esthétiques et techniques, prototypage, « sourcing », aide à la réalisation.

MOBILIER : Grâce aux techniques de collage U.V., de lamellé collé, de formage à froid et de « verre vecteur », nous pouvons donner au verre presque toutes les formes, apparence, fonction ou résistance.

CONSEIL, OEUVRES D'ART : Pour une façade exceptionnelle ou lorsqu’un artiste désire se servir du verre comme moyen d’expression, l’Atelier apporte une valeur ajoutée en tant que conseil.

L’Atelier fait partager son expertise de la filière et joue, auprès des sous-traitants, un rôle de chef d’équipe.