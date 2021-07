BIALLAIS INDUSTRIES : Fabricants de blocs béton architectoniques de couleur, de briques béton et de mortiers de couleur garantis sans efflorescence (traces blanches) mais aussi de produits de maçonnerie traditionnels : parpaings, blocs à bancher...

BIALLAIS INDUSTRIES est une entreprise à taille humaine qui a plus de 50 ans d'existence.

Elle s'est développée avec de profondes mutations tout au long de sa vie.

Dynamique et novatrice, elle s'est remise en cause chaque fois avec succès grâce à la maîtrise des technologies nouvelles qu'elle a su mettre en œuvre pour innover et fabriquer des matériaux de qualité toujours plus performants.

BIALLAIS INDUSTRIES mène une politique de Recherche & Développement active et volontariste pour proposer des matériaux de construction et de rénovation toujours plus créatifs.

Notre force est d'offrir une gamme de matériaux de construction avec une large palette de couleurs et d'être capable de nous adapter et de répondre rapidement aux demandes spécifiques de nos clients."

Le savoir-faire de BIALLAIS INDUSTRIES :