BIDDLE : Votre partenaire pour des solutions climatiques optimales

Depuis près de 60 ans, BIDDLE excelle dans les produits de qualité supérieure et les solutions sur mesure. BIDDLE expédie chaque année des milliers de produits climatiques aux quatre coins du monde au départ de son usine. Notre parc de machines modernes, notre vaste département R&D, notre équipe de conseillers expérimentés et l’attention exceptionnelle que nous accordons à la qualité sont à l'origine de notre réussite. Les technologies de contrôle et de séparation climatique n’ont ainsi plus de secrets pour nous !

BIDDLE se pose en partenaire privilégié tout au long de la durée de vie de ses produits. Après avoir cartographié minutieusement les besoins du client, nous proposons la solution climatique optimale dans le cadre d’une approche concertée. BIDDLE est à même de concevoir un ensemble complet de solutions climatiques reposant à la fois sur ses propres technologies et sur des solutions tierces. De la cartographie des souhaits et besoins au service après-vente en passant par le soutien aux installations des équipements, BIDDLE vous propose à chaque étape du projet une solution qui répond à votre cahier des charges.

BIDDLE exporte ses produits dans plus de 25 pays au départ de ses usines établies aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. La société dispose de bureaux de vente en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, qui composent son vaste réseau mondial.

Cette stratégie a permis à BIDDLE de se forger une solide position de leader sur le marché des innovations climatiques. Grâce à son réseau international de partenaires étendu, la société offre des prestations optimales et personnalisées à ses clients aux quatre coins du monde.

Le savoir-faire de BIDDLE :