BIHR ENVIRONNEMENT - FRANCIOLI

BIHR ENVIRONNEMENT : Optimisation de la collecte des déchets.

En janvier 2020, la société Francioli a absorbé BIHR ENVIRONNEMENT qui est devenue une marque du groupe Citygie. Dans un contexte d'augmentation de la production de déchets ménagers couplée d'une vision à long terme dans le sens du développement durable, nos équipes vous propose des solutions appropriées, selon vos besoins.

C'est dans cette optique de facilitation et d'optimisation des collectes de déchets que BIHR ENVIRONNEMENT vous propose plusieurs gammes d’abris conteneurs, kiosques à conteneurs, parcs à conteneurs et abris conteneurs. Ces références, issues de plusieurs années de R&D pour un résultat hautement qualitatif et performant, se mettent au service d'une valorisation des services de collecte traditionnelle et collecte des déchets par camion-grue.

La collecte des déchets en porte-à-porte est à ce jour majoritaire sur le territoire français. Cependant, les conteneurs à roulettes en plastique sont des équipements vulnérables et sensibles au feu, qui présentent des risques d’émanations toxiques et de propagation des incendies. C’est pour ces raisons que BIHR ENVIRONNEMENT propose la gamme d'abris conteneurs, kiosques conteneurs et parcs à conteneurs Pavabac®. Ces solutions de stockage et de sécurisation des containers à poubelles en plastique permettent d’organiser les points de collecte extérieurs et d’inciter au tri des déchets par une signalisation appropriée.

Fort de son expérience de plus de 25 ans dans les solutions de pré-collecte des déchets, BIHR ENVIRONNEMENT a conçu la gamme Pavabac®, adaptée aux besoins d’aujourd’hui et de demain pour la collecte traditionnelle. 3 modèles modulaires permettent de répondre à l’ensemble des besoins : l'abri conteneur Lucia (référencé UGAP), le kiosque Centurion et le parc à conteneurs Modul'Parc.

Le savoir-faire de BIHR ENVIRONNEMENT :