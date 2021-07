L’entreprise d’électronique BIKOTRONIC est depuis plus de 49 ans le premier fabricant de systèmes de contrôle pour l’industrie de la construction.

Plus de 6000 systèmes de contrôle et d’appareilles livré dans le monde entier parlent d’eux-mêmes. Nous concevons pour chaque installation des solutions individuelles adaptées.

De plus au centre de tous nos efforts la proximité des clients disponibles dès le début de la planification, la phase de mise en service, jusqu’au service après-vente et support. Avec nous, vous obtenez tous d’une seule main.

Automatisation, contrôle de processus, armoire de commande et matériel, mesures (sonde d’humidité développé sur la technologie micro-ondes) et également les installations électriques industrielles font partie de nos activités tout comme un service mondial d’assistance et de commerce.

Le savoir-faire de BIKOTRONIC :

Béton prêt à l’emploi

Béton Préfa

Dosage d’eau

Gravier/sable

- Automatisation