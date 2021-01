BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des appareils de traitement de l'eau et désinfection des surfaces par ultraviolets (UV-C) et par ozone, adaptés à de nombreuses applications.



Depuis mai 2000, BIO-UV Group fabrique et distribue des systèmes innovants de traitement de l’eau par ultraviolets (UV-C) adaptés aux piscines et spas, aquaculture, aquariums, eaux urbaines, eaux industrielles et eaux de ballast.



Plus récemment, BIO-UV Group a mis au point une gamme complète d'appareils de désinfection des surfaces par UV-C et ozone afin de répondre aux enjeux sanitaires actuels, notamment l’éradication du SARS-COV-2 responsable du COVID19. En alliant plaisir, hygiène et santé, notre ambition est de permettre la préservation et le respect de notre environnement pour les générations actuelles et futures.

LE CONCEPT DE TRAITEMENT PAR ULTRAVIOLET :

Le principe :

Le soleil émet une lumière invisible : les ultraviolets. Ce phénomène naturel est reproduit à l’intérieur des réacteurs des gammes du Groupe BIO-UV grâce à des lampes puissantes, issues des dernières technologies, qui émettent des rayons UV-C.



A 254 nanomètres, la longueur d’ondes optimale pour éradiquer les micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, moisissures... y compris Legionella, Cryptosporidium, Giardia et Toxoplasmes), les ultraviolets (UV-C) pénètrent au coeur de l’ADN et perturbent le métabolisme des cellules jusqu’à leur destruction totale. En traitement de l'eau, l'eau qui circule à l'intérieur du réacteur est soumise à la désinfection UV et en ressort donc parfaitement saine, c'est à dire débarrassée des bactéries, germes et autres micro-organismes. Dans le cas particulier des piscines et spas collectifs, BIO-UV Group a conçu des gammes de réacteurs adaptés à la suppression des sous-produits néfastes liés à l'utilisation du chlore.

Les solutions Bio-UV pour :